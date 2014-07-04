Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз развелись - британские СМИ

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Британский принц Чарльз развелся с Камиллой Паркер-Боулз. Предполагаемый разрыв пары уже давно обсуждался в британских СМИ, но официального подтверждения информации пока не поступало.

Как сообщает издание Globe, Чарльз и Камилла уже начали бракоразводный процесс. Паркер-Боулз якобы потребовала у королевской семьи отступные в размере 200 миллионов фунтов стерлингов за молчание. Елизавета II, в свою очередь, заявила, что Камилла позорит британскую корону, но идею развода одобрила.

Известия о разводе распространились после того, как Чарльз и Камилла вернулись из Канады. Сообщается, что во время поездки Камилла часто выпивала, в связи с чем пара постоянно ссорилась.

Отмечается, что брак, который 9 лет назад заключили принц Уэльский и Камилла Паркер-Боулз, стал для обоих вторым. В 1996 году Чарльз развелся с Дианой Спенсер, которая через год погибла в автокатастрофе.

Впрочем, официального подтверждения или опровержения информации о разводе знаменитой пары пока нет.