В полиции опровергли сообщение о похищении ребенка на севере столицы

m24.ru/Роман Балаев

В полиции опровергли информацию о похищении ребенка в САО. Как пояснили m24.ru в столичном главке МВД, причиной инцидента стал семейный конфликт.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что полицейские разыскивают неизвестных, похитивших 4-летнего ребенка в САО. Сообщалось, что на улице Мишина неизвестные, оттолкнув бабушку ребенка, посадили его в автомобиль марки KIA, а затем скрылись.

Сейчас все члены поссорившейся семьи дают показания в полиции. Позже будет проведет комплекс следственных мероприятий.