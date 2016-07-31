Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля 2016, 10:02

Происшествия

В полиции опровергли сообщение о похищении ребенка на севере столицы

m24.ru/Роман Балаев

В полиции опровергли информацию о похищении ребенка в САО. Как пояснили m24.ru в столичном главке МВД, причиной инцидента стал семейный конфликт.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что полицейские разыскивают неизвестных, похитивших 4-летнего ребенка в САО. Сообщалось, что на улице Мишина неизвестные, оттолкнув бабушку ребенка, посадили его в автомобиль марки KIA, а затем скрылись.

Сейчас все члены поссорившейся семьи дают показания в полиции. Позже будет проведет комплекс следственных мероприятий.

Ссылки по теме


следствие похищения киднеппинг семейные конфликты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика