Всероссийское общество слепых подарит москвичке новую собаку-поводыря

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Всероссийское общество слепых может подарить новую собаку-поводыря москвичке, у которой украли ее прежнего питомца, сообщил m24.ru президент общества Александр Неумывакин.

"Мы проведем свое внутреннее расследование, если надо, то подключим правовые органы. Если человек нуждается, то мы предоставим ему новую собаку. Дурных людей полно на свете, которые не считаются ни с чем, ни со слепотой, ни с чем другим", – отметил Неумывакин.

Ранее в связи с кражей собаки-поводыря у слепой девушки было возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают подозреваемых в краже и саму собаку.

Москвичи ищут украденную собаку-поводыря

Преподаватель МГУ Анна Архангельская рассказала о том, преступление было совершено около магазина "Папа Карло" у метро "Профсоюзная". Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор так и не вернулся.

Хозяйке собаки удалось узнать, что предполагаемую похитительницу видели в метро с собакой. У метро нашли выброшенный ошейник с номером телефона владелицы. Девушка обращается с просьбой к москвичам и гостям столицы позвонить по телефону: 8 (926) 921-60-07 при наличии какой-либо информации о местонахождении собаки.

На телефон редакции телеканала "Москва 24": 8(495) 728-73-10 тоже продолжают приходить звонки от телезрителей. Они сообщают о том, что видели лабрадора, похожего на украденную собаку-поводыря, в Конькове, на Тульской и даже в Железнодорожном.