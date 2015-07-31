Направлено в суд дело о ДТП на Кутузовском, в котором погиб мотоциклист

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Главное следственное управление столичной полиции направило в Дорогомиловский райсуд дело о ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба ГСУ.
Фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Напомним, ночью 22 мая на Кутузовском проспекте иномарка на большой скорости пересекла дорогу и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с мотоциклистом, стоящим на обочине.
Байк отлетел на несколько метров, мотоциклист скончался на месте. После удара BMW врезался в бетонный отбойник, водитель остался жив.
Авария вызвала большой резонанс в байкерском сообществе. Днем 22 мая участники мотодвижения устроили пробег с Воробьевых гор до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
Они вручили полицейским петицию с требованием объективного расследования ДТП. Потом мотоциклисты взяли в кольцо больницу, в которой лечится Мирзоев. Однако после того, как он признал вину, байкеры уехали.
