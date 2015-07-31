Направлено в суд дело о ДТП на Кутузовском, в котором погиб мотоциклист

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Главное следственное управление столичной полиции направило в Дорогомиловский райсуд дело о ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб мотоциклист, сообщает пресс-служба ГСУ.

Фигуранту предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Виновник ДТП на Кутузовском проспекте дал интервью "Москве 24"

Напомним, ночью 22 мая на Кутузовском проспекте иномарка на большой скорости пересекла дорогу и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с мотоциклистом, стоящим на обочине.

Байк отлетел на несколько метров, мотоциклист скончался на месте. После удара BMW врезался в бетонный отбойник, водитель остался жив.

Авария вызвала большой резонанс в байкерском сообществе. Днем 22 мая участники мотодвижения устроили пробег с Воробьевых гор до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.

Они вручили полицейским петицию с требованием объективного расследования ДТП. Потом мотоциклисты взяли в кольцо больницу, в которой лечится Мирзоев. Однако после того, как он признал вину, байкеры уехали.