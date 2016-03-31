Художника Петра Павленского признали вменяемым

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Художника-акциониста Петра Павленского признали вменяемым. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия из-за поджога двери здания ФСБ на Лубянской площади, сообщает Агентство "Москва".

"Мне известны результаты экспертизы. Она в мою пользу, я вменяемый. Иначе меня бы не было здесь", – заявил Павленский в ходе рассмотрения дела в Таганском суде.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Павленского в ночь на 9 ноября у здания ФСБ на Лубянской площади и доставили в ОВД "Мещанское", после того как он поджег двери в здании ФСБ. Затем он был арестован.

Павленскому грозит до трех лет лишения свободы

Петр Павленский известен своими эпатажными акциями: в сентябре прошлого года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а в 2013 году он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке. По признанию Павленского, таким образом он пытался изобразить метафору на современное российское общество. Весной 2013 года художник разделся догола и обмотался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

Летом 2012 года художник-акционист зашил себе рот, протестуя против ареста участниц группы Pussy Riot. За последние два года акционист неоднократно проходил психиатрическую экспертизу и во всех случаях он был признан вменяемым.