Экс-сотрудница банка подозревается в растрате 20 млн рублей клиентов

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшая сотрудница Сбербанка подозревается в растрате 20 миллионов рублей, принадлежащих вкладчикам.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, с 30 июля по 21 декабря 2013 года сотрудница банка потратила некоторую сумму денег клиентов, а потом перевела на их счета деньги других вкладчиков, при этом один из них скончался еще в 2012 году, о чем ей было известно.

В ведомстве отмечают, что действия злоумышленницы выявил сам банк, он же возместил ущерб. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.