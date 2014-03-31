Завершено расследование дела о нападении на депутата Худякова

Роман Худяков. Фото: ИТАР-ТАСС

В СКР закончили следственные действия по делу о нападении на депутата Госдумы Романа Худякова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фигуранты дела Закария Гаджиев и Артур Минбулатов обвиняются по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Разбой" и "Вымогательство".

Напомним, на депутата напали 9 июля 2013 года около 19.30. По данным следствия, водитель Toyota Land Cruiser на Бережковской набережной совершил опасный маневр, создав аварийную ситуацию с машиной под управлением Худякова. Прижав автомобиль депутата к обочине, из внедорожника вышел водитель и пассажир, которые избили его и скрылись с места преступления.

Худякова доставили в больницу, у него было диагностировано сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

В ходе расследования дела оказалось, что ранее Гаджиев и Минбулатов вымогали у некоего предпринимателя 30 миллионов рублей.