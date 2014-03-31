Завершено расследование дела о хищении 13 квартир сотрудников МЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершено расследование уголовного дела о хищении 13 квартир, предназначавшихся для сотрудников МЧС. Двое обвиняемых содержатся под стражей и ожидают суда, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Обвиняемыми по данному делу проходят технический директор управляющей компании дома, расположенного на Чертановской улице, и юрист этой же фирмы. Злоумышленники по фальшивым документам присвоили 13 муниципальных квартир, которые планировалось передать сотрудникам МЧС.

После этого обвиняемые продали квартиры гражданам, которые не знали о преступных действиях "продавцов". Таким образом, двое подельников нанесли департаменту жилищной политики ущерб примерно на 90 миллионов рублей.

Оба фигуранта дела задержаны и заключены под стражу. Расследование уголовного дела завершено.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.