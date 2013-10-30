Специалисты МАК начали расшифровку "черного ящика" упавшего вертолета

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе над расшифровкой информации с бортовых самописцев упавшего в Жулебине вертолета. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Черные ящики", поступившие в лабораторию, содержат звуковую и параметрическую информацию, которая поможет разобраться в причинах крушения.

Напомним, днем 29 октября в районе Выхино-Жулебино потерпел крушение военный вертолет Ка-52 "Аллигатор". ЧП произошло возле дома 56 по улице Привольная.

Двое членов экипажа выжили и были госпитализированы. В настоящее время врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Основными версиями ЧП стали техническая неисправность и ошибки экипажа при пилотировании.

По предварительным данным, ущерб от падения вертолета, нанесенный Министерству обороны, составил 800 миллионов рублей.

Ка-52 - российский ударный вертолет, представляющий собой усовершенствованную модификацию модели Ка-50 "Черная акула". Его первый испытательный полет состоялся в 2008 году. В 2011 году машина поступила на вооружение в строевую часть армейской авиации.