Власти Монако отказали РФ в экстрадиции экс-совладельца Внешпромбанка

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава Монако князь Альбер II утвердил отказ в экстрадиции бывшего совладелеца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ), на выдаче которого настаивала российская Генпрокуратура, сообщает "Коммерсантъ".

Основанием для такого решения послужило состояние здоровья беглого банкира, перенесшего недавно операцию на сердце. В Генпрокуратуре отметили. что никаких официальных бумаг с отказом к ним пока не поступало.

Объявленного в международный розыск Беджамова, который также является экс-президентом Российской федерации бобслея и скелетона, задержала полиция Монако 21 апреля этого года. Позже его выпустили под залог, а еще через некоторое время с банкира сняли ограничения на передвижение. Чем тот и воспользовался, отправившись в Великобританию на лечение.

На родине Беджамов обвиняется по статье "Мошенничество группой лиц в крупном размере". По версии следствия, сумма ущерба от растрат во Внешпромбанке превысила миллиард рублей. В марте банкир был заочно арестован Тверским судом Москвы.