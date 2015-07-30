Скотленд-Ярд считает доказанной вину Лугового и Ковтуна в убийстве Литвиненко

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Следователи Скотленд-Ярда считают полностью доказанной вину бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового и российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна по делу об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного полонием-210 в Лондоне в 2006 году. Об этом в ходе открытых слушаний в суде заявил юрисконсульт британской полиции Ричард Хорвелл, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Мы полагаем, что Литвиненко был отравлен полонием-210 16 октября 2006 года и 1 ноября 2006 года. Луговой и Ковтун отравили его", – заявил представитель Скотланд-Ярда. При этом он оставил за судом решение о том, имеет ли к этому отношение Россия.

Экс-офицер КГБ и ФСБ Александр Литвиненко скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне. Его состояние резко ухудшилось после чаепития с приехавшими к нему на встречу бывшими коллегами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Установлено, что причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием-210.

Основным подозреваемым по делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Однако он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными.

Ковтун ранее заявлял, что не может дать показания по видеосвязи из Москвы в виду обязательств, наложенных на него в рамках российского следствия по уголовному делу об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. По его словам, в рамках следствия им дана "подписка о неразглашении данных предварительного расследования".

Открытые слушания в Высоком суде Лондона по делу об убийстве Литвиненко завершатся уже завтра, 31 июля. Будут выступать адвокат семьи Литвиненко Бэн Эммерсон и советник дознания Робин Там.