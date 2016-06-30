Устроившему драку на Арбате утяжелили статью

Скрин с видео телеканала "Москва 24"

Уголовное дело в отношении Эраста Матаева, напавшего, по предварительным данным, на девушку на Арбате, переквалифицировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты по безопасности Антона Цветкова.

Статья "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", по которой ранее обвинялся Матаев предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 180 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. После переквалификации статьи на часть 2 экс-чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

"Я обратился к начальнику ГУ МВД России по Москве Анатолию Якунину с просьбой о переквалификации уголовного дела, возбужденного в отношении Матаева. Дело переквалифицировано на статью 167 часть 2 и передано из дознания в Главное следственное управление московской полиции", – рассказал Цветков.

Избившему девушку на Арбате экс-чиновнику грозит до 5 лет заключения

Он добавил, что в ближайшие дни, вероятно, будет возбуждено и второе уголовное дело в отношении Матаева по статье "Побои".

"В распоряжении следствия имеются видеозаписи с камер уличного наблюдения, на которых четко и однозначно видно, как Матаев избивает девушку. Доказательная база имеется более чем достаточная", – отметил Цветков.

25 июня на Старом Арбате черный BMW ехал по пешеходной зоне и расталкивал прохожих бампером. Одна из девушек начала снимать происходящее на камеру. В этот момент Матаев вышел из автомобиля, разбил телефон девушки и начал ее избивать.