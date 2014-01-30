Завершено расследование дела в отношении рэпера Ромы Жигана

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении рэпера Романа Чумакова, известного под псевдонимом Рома Жиган. Он обвиняется по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

По словам адвоката подозреваемого Юрия Ельмашева, на следующей неделе он и его клиент приступят к ознакомлению с материалами дела. Рома Жиган не признал своей вины и настаивает на непричастности к инкриминируемому ему преступлению, сообщает ИТАР-ТАСС.

В ближайшее время Савеловский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Чумакова.

Напомним, что по версии следствия, Чумаков с четырьмя подельниками ограбил сотрудника московской компании, которого ранее нанял для продвижения своих клипов на YouTube. Согласно материалам дела, Жиган пригласил потерпевшего в кафе, где, угрожая ножом, потребовал вернуть 100 тысяч рублей долга, после чего тот снял требуемую сумму со своей банковской карты.