Дело бывшего следователя-взяточника из Красногорска передано в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело в отношении экс-главы Красногорского отдела СКР Александра Губанова передано в суд.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, бывший сотрудник ведомства и его пособник - житель Москвы Алексей Истяков - обвиняется по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взятке в особо крупном размере".

По данным следствия, Губанов потребовал от исполнительного директора жилищного комплекса "Росинка" 4 миллиона долларов за "правильное" расследование уголовного дела о заведомо ложных сведениях, поступивших в ФНС.

Позже Губанов затребовал уже 5 миллионов долларов, и с января по июль 2012 года он получил через своего сообщника – Алексея Истякова – 2,2 миллиона рублей и 50 тысяч долларов.

Позже при получении очередного "транша" в размере миллиона долларов Истяков был задержан. Договорившись со следствием, он в тот же день передал Губанову 50 тысяч настоящих долларов и 950 тысяч фальшивых, после чего экс-следователя задержали.