Задержаны грабители, выслеживавшие своих жертв у пунктов обмена валют

В Москве задержаны преступники, нападавшие на перевозчиков денег

Столичная полиция задержала предполагаемых участников преступной группы. По версии следствия, злоумышленники выслеживали людей у пунктов обмена валют, а потом нападали на них и, угрожая оружием, отбирали деньги.

"Среди задержанных двое уроженцев республик Абхазия и Грузия, а также двое граждан Российской Федерации. Все четверо задержанных являются неработающими, трое из них были ранее судимы за совершение тяжких преступлений", – сообщает ведомство.

У злоумышленников изъяли травматический пистолет "Оса", штык-нож к автомату АКМ, а также более 70-ти патронов к различным видам огнестрельного оружия.

Следствие установило, что задержанные специально наблюдали за обменными пунктами, выбирали жертву, а затем нападали на нее. Так, 13 ноября злоумышленники ограбили директора крупной коммерческой фирмы. Они насильно отобрали у мужчины более двух миллионов рублей.

Возбуждено два уголовных дела по статьям "Разбой" и "Разбой, совершенный в особо крупном размере". Ведется дальнейшее следствие.

Полиция просит всех, кто пострадал от действия предполагаемых преступников, сообщать об этом по телефону: 8(499) 764-53-41.