Полиция проводит проверку по делу в отношении зампреда Внешэкономбанка

Анатолий Балло Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный главк МВД по поручению Генпрокуратуры проводит проверку расходования кредитных средств Внешэкономбанка по делу в отношении его зампредседателя Анатолия Балло.

По версии следствия, в августе 2008 года банк предоставил компании "Ресад" кредит. В рамках кредитной линии могло быть организовано хищение денежных средств с использованием подконтрольной организации.

В настоящее время Главное следственное управление проводит проверку по факту хищения денежных средств, выделенных компании "Ресад". Уголовное дело не возбуждалось, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Напомним, ранее следственный департамент МВД отменил постановление о снятии обвинений с Анатолия Балло. Решение было принято в связи с необходимостью проведения ряда дополнительных следственных действий.

Балло подозревают в хищении 14 миллионов долларов. Деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.