Уголовные дела в отношении Развозжаева объединены в одно производство

Следственный комитет России объединил в одно производство два уголовных дела, фигурантом которых является оппозиционер Леонид Развозжаев.

Речь идет о деле по обвинению в разбойном нападении на предпринимателя в 1997 году в Ангарске и по факту приготовления к организации массовых беспорядков.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовные дела о преступлениях, совершенных одним лицом могут быть соединены в одно производство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.