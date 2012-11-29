Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября 2012, 14:33

Происшествия

Уголовные дела в отношении Развозжаева объединены в одно производство

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России объединил в одно производство два уголовных дела, фигурантом которых является оппозиционер Леонид Развозжаев.

Речь идет о деле по обвинению в разбойном нападении на предпринимателя в 1997 году в Ангарске и по факту приготовления к организации массовых беспорядков.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, уголовные дела о преступлениях, совершенных одним лицом могут быть соединены в одно производство, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ссылки по теме


следствие уголовные дела Следственный комитет России Леонид Развозжаев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика