Причастность Бахаева к убийству Немцова не подтвердилась

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Экспертизы по делу об убийстве Бориса Немцов не подтвердила причастность Хамзата Бахаева к преступлению, сообщил адвокат Заурбек Садаханов.

По его словам, единственное, что подтвердила экспертиза, это то, что окурки сигарет, изъятых в доме, где проживал обвиняемый, принадлежат Бахаеву. "По всем остальным экспертизам не подтверждается причастность или какое-либо отношение моего подзащитного к преступлению", – цитирует адвоката Агентство "Москва".

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия". Всех подозреваемых в убийстве Бориса Немцова признали вменяемыми.