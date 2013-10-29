Братьям Навальным предъявлено обвинение в мошенничестве

Следователи во вторник предъявили окончательное обвинение Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному по делу о мошенничестве и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений путем обмана денежных средств ООО "Иф Роше Восток" в сумме свыше 26 миллионов рублей и ООО "Многопрофильная процессинговая компания" в сумме свыше 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, братьев обвиняют в легализации денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей.

В ближайшее время СКР планирует завершить расследование данного уголовного дела и передать материалы для ознакомления потерпевшим, обвиняемым и их защитникам.