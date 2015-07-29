Возбуждено дело по факту растраты 170 млн рублей на космодроме "Восточный"

Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

Следственные органы возбудили очередное уголовное дело по факту растраты при строительстве космодрома "Восточный". Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Речь идет о сумме в более чем 170 миллионов бюджетных средств, которые по версии следователей УМВД России по Амурской области были "израсходованы не по целевому назначению". Подозреваемым выступает некое закрытое акционерное общество, название которого не приводится.

В период с сентября по ноябрь 2014 года это ЗАО, получив аванс в размере 646 миллионов рублей, заключило договоры на строительство водозаборных сооружений. Однако часть средств, а именно 170 миллионов была направлена на погашение собственных кредитных обязательств компании.

Как говорится в сообщении, поводом для проведения ревизии на строительных объектах "Восточного" стали материалы совместной проверки прокуратуры и УФСБ России по Амурской области.

Строительство космодрома в Приамурье сопровождают многочисленные скандалы. Так, за последние месяцы было возбуждено 20 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями и задержками выплаты зарплаты рабочим. Более 220 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Планируется, что первый запуск с дальневосточного космодрома состоится в конце 2015 года, первый пилотируемый запуск намечен на 2018. Полный ввод в строй Восточного ожидается в 2020 году.