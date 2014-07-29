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МО

29 июля 2014, 10:58

Завершено предварительное следствие по делу о 500 обманутых дольщиках

следствие обманутые дольщики мошенники инвестирование мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершено предварительное следствие по делу в отношении глав "Социальной инициативы и компании", обвиняемых в похищении средств у 500 обманутых дольщиков. Потерпевшие могут ознакомиться с материалами, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Руководителей коммандитного товарищества обвиняют в хищении денежных средств дольщиков двенадцати объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы и области. Обвиняемые, как полагает следствие, присвоили себе средства граждан и фирм, пожелавших инвестировать деньги в строительство следующих объектов:

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  • физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Академика Королева,
  • комплекс "Детский парк чудес" по улице Нижние Мневники,
  • комплекс по улице Лесная, владение 53-61,
  • жилые дома по Ленинскому проспекту, владение 67 А,
  • торговые павильоны по Ломоносовскому проспекту,
  • торгово-досуговый комплекс на Смоленской площади,
  • административно-офисное здание по улице Ивана Франко, владение 10 А,
  • жилые дома в городе Солнечногорске в микрорайоне "Рекинцо-2" по улице Ухова,
  • жилые дома в городе Егорьевске по улице Профсоюзная и в 4-м микрорайоне,
  • жилой комплекс "Московия" в Ленинском районе по 23 километру Симферопольского шоссе,
  • многофункциональный культурно-деловой центр в городе Красногорске по улице Ленина.

Коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания" было создано в Москве в 2000 году. Президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных. Участники группировки заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве недвижимости.

В компании оформляли документы и получали деньги от дольщиков, однако разрешений на возведение домов не готовилось. Денежные средства обманутым вкладчикам не возвращали.


В мае 2009 года Басманный суд Москвы уже приговорил к 10 годам колонии строгого режима главу компании, его сотрудники и родственники также получили тюремные сроки, сообщает Агентство "Москва". В декабре 2013 года полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков в российских регионах, в котором подозревается руководство "Социальной инициативы и компании". Теперь в отношении руководства "Социальной инициативы и компании" выдвинуты новые обвинения.

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