Завершено предварительное следствие по делу о 500 обманутых дольщиках

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Завершено предварительное следствие по делу в отношении глав "Социальной инициативы и компании", обвиняемых в похищении средств у 500 обманутых дольщиков. Потерпевшие могут ознакомиться с материалами, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Руководителей коммандитного товарищества обвиняют в хищении денежных средств дольщиков двенадцати объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы и области. Обвиняемые, как полагает следствие, присвоили себе средства граждан и фирм, пожелавших инвестировать деньги в строительство следующих объектов:

многофункциональный административно-офисный комплекс по улице Архитектора Власова, владение 49,

физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Академика Королева,

комплекс "Детский парк чудес" по улице Нижние Мневники,

комплекс по улице Лесная, владение 53-61,

жилые дома по Ленинскому проспекту, владение 67 А,

торговые павильоны по Ломоносовскому проспекту,

торгово-досуговый комплекс на Смоленской площади,

административно-офисное здание по улице Ивана Франко, владение 10 А,

жилые дома в городе Солнечногорске в микрорайоне "Рекинцо-2" по улице Ухова,

жилые дома в городе Егорьевске по улице Профсоюзная и в 4-м микрорайоне,

жилой комплекс "Московия" в Ленинском районе по 23 километру Симферопольского шоссе,

многофункциональный культурно-деловой центр в городе Красногорске по улице Ленина.

Коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания" было создано в Москве в 2000 году. Президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных. Участники группировки заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве недвижимости. Коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания" было создано в Москве в 2000 году. Президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных. Участники группировки заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве недвижимости. В компании оформляли документы и получали деньги от дольщиков, однако разрешений на возведение домов не готовилось. Денежные средства обманутым вкладчикам не возвращали.





В мае 2009 года Басманный суд Москвы уже приговорил к 10 годам колонии строгого режима главу компании, его сотрудники и родственники также получили тюремные сроки, сообщает Агентство "Москва". В декабре 2013 года полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков в российских регионах, в котором подозревается руководство "Социальной инициативы и компании". Теперь в отношении руководства "Социальной инициативы и компании" выдвинуты новые обвинения.