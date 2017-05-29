Тела трех молодых парней обнаружили под мостом на юге Москвы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи выясняют обстоятельства и причину смерти трех молодых людей, тела которых нашли на юге столицы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Вечером 28 мая тела трех молодых людей обнаружили под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД. Все погибшие были 1998 года рождения.

При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительным данным, молодые люди погибли от передозировки наркотическими средствами.

Специалисты начали доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.