29 апреля 2017, 22:51

Происшествия

Следователи проверят сообщения о застройке Молодинского поля в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного управления СК проверить факт застройки на Молодинском поле, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сообщение о спецтехнике на исторических землях появилось в эфире одного из федеральных телеканалов.

После этого Бастрыкин потребовал дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали работы на Молодинском поле. Следователи также оценят процедуру отчуждения земель в пользу компании.

Победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства. Там войско смогло отразить натиск крымского хана. Земли принципиально необходимо сохранить в первозданном виде.

