Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января 2017, 14:35

Происшествия

СМИ сообщили о гибели учредителя Soho Rooms после падения из окна в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Тело 41-летнего мужчины обнаружили в воскресенье, 29 января, на козырьке подъезда одного из домов на Шмитовском проезде.

Эксперты отметили, что на его теле обнаружили повреждения, характерные для падения с большой высоты.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался один из учредителей ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff.

Сайты по теме


следствие падение с высоты Шмитовский проезд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика