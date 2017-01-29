СМИ сообщили о гибели учредителя Soho Rooms после падения из окна в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Тело 41-летнего мужчины обнаружили в воскресенье, 29 января, на козырьке подъезда одного из домов на Шмитовском проезде.

Эксперты отметили, что на его теле обнаружили повреждения, характерные для падения с большой высоты.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался один из учредителей ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff.