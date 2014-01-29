Каскадера Иншакова допросят по делу о вымогательстве 2 млн рублей

Московские следователи собираются допросить президента Ассоциации каскадеров России Александра Иншакова в качестве свидетеля по уголовному делу о вымогательстве 2 миллионов долларов.
Дата допроса пока не определена. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили в столичном главке МВД.
Ссылки по теме
- Арестованы еще двое подозреваемых в вымогательстве 2 млн долларов
- Арестованы подозреваемые в вымогательстве 2 млн долларов у нотариуса
- Шестеро налетчиков задержаны за вымогательство 2 миллионов долларов
Напомним, в середине января шесть человек ворвались в офис нотариальной конторы на Софийской набережной и, угрожая пистолетом, стали требовать два миллиона долларов.
На место происшествия немедленно прибыли полицейские, которые обнаружили около здания нотариальной конторы два припаркованных автомобиля, в которых находились шесть человек. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
Злоумышленниками оказались пятеро уроженцев Северо-Кавказского федерального округа и гражданин Таджикистана.
Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".