Каскадера Иншакова допросят по делу о вымогательстве 2 млн рублей

Главу Ассоциации каскадеров России допросят по делу о вымогательстве

Московские следователи собираются допросить президента Ассоциации каскадеров России Александра Иншакова в качестве свидетеля по уголовному делу о вымогательстве 2 миллионов долларов.

Дата допроса пока не определена. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщили в столичном главке МВД.

Напомним, в середине января шесть человек ворвались в офис нотариальной конторы на Софийской набережной и, угрожая пистолетом, стали требовать два миллиона долларов.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские, которые обнаружили около здания нотариальной конторы два припаркованных автомобиля, в которых находились шесть человек. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Злоумышленниками оказались пятеро уроженцев Северо-Кавказского федерального округа и гражданин Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".