28 ноября 2014, 14:36

Происшествия

Подозреваемым в убийстве бизнесмена Минеева предъявили объвинение

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Следственный комитет предъявил обвинение фигурантам дела об убийстве основателя торговых сетей "Партия" и "Домино" Александра Минеева. В совершении преступления подозреваются бывший топ-менеджер Борис Караматов и его знакомый Дмитрий Куриленко, сообщает пресс-служба СКР.

Караматов и Куриленко были заключены под стражу. Кроме того, в розыск объявили ряд лиц, которые также будут проверяться на причастность к убийству и хищению недвижимости Минеева.

Напомним, 22 января 2014 года она одной из центральных улиц Королева неизвестные расстреляли машину бизнесмена Александра Минеева. От полученных ранений он скончался на месте.

В ходе следствия была установлена причастность нескольких сотрудников компаний Минеева к мошенничеству с его имуществом. В ноябре 2013 года начальник юридической службы предпринимателя Юлия Егорова незаконно переоформила документы о праве собственности на имущество Минеева, вступив в сговор с неизвестными.

Узнав об афере, Минеев обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Однако 22 января бизнесмен был убит. Егоровой же предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В итоге дело об убийстве Александра Минеева и дело о хищении его недвижимости объединили в одно производство. Расследование продолжается.

АЛЕКСАНДР МИНЕЕВ


Александр Минеев – предприниматель, основатель магазинов "Партия" и "Домино". После выхода на рынок бытовой техники других крупных игроков он продал свою долю, но в его собственности находилась недвижимость, где располагались магазины, и он стал сдавать ее в аренду.

Позже Минеев основал компанию "Евразия", контролировавшую его активы, но в 2012 году он уволил многих топ-менеджеров и нанял новых, с одним из которых у него вышел конфликт.

В 2013 году Центробанк отозвал лицензии у кредитных учреждений, которые контролировал предприниматель, а после оказалось, что многие объекты недвижимости переписаны на подставных лиц.

Когда Минеев понял, что его бизнес пытается захватить ОПГ, он обратился в полицию и стал создавать собственную службу безопасности, но охрану не усилил, и в результате на него было совершено покушение.

