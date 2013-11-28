В отношении экс-министра обороны Сердюкова возбуждено уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело против бывшего министра обороны Сердюкова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Как сообщает пресс-служба СКР, бывший чиновник поручил подчиненным построить за счет министерства дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный, на территории которого располагается партнерство поселок "Житное".

Свое распоряжение Сердюков мотивировал желанием создать базу отдыха для нужд ведомства. Кроме того, по распоряжению бывшего министра, были проведены работы по обустройству территории "Житного".

В СКР уточняют, что работы по озеленению проводились бойцами-срочниками, а автодорогу строил батальон железнодорожных войск. "То есть вместо службы и обучения военному делу одни солдаты занимались высаживанием тополей в астраханской степи, а другие прокладкой не железнодорожных путей, а автодорог", - комментирует ситуацию официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Каких-либо распорядительных документов, которые обосновывали бы расходование бюджетных средств, не издавалось. В результате этих действий Сердюкова государству был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела о махинациях с имуществом Минобороны база отдыха "Житное" и построенная военными дорога была поставлена на баланс Минобороны в 2013 году.