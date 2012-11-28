Следствие не исключает, что допросит Сердюкова по делу "Оборонсервиса"

Анатолий Сердюков. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может быть допрошен по делу "Оборонсервиса", если для этого будут основания. Об этом заявил руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) России Александр Сорочкин.

Глава ведомства отметил, что они не хотят допустить промашки в этом громком деле.

"Мы работаем, чтобы наши следственные действия, приглашение (на допрос) лица не было вхолостую", – цитирует Сорочкина "Интерфакс".

Руководитель ГВСУ подчеркнул, что они могут вызвать на допрос Сердюкова, когда придет время и будут для этого основания.

1 ноября газета "Коммерсант" сообщила, что Анатолий Сердюков может выступить свидетелем по уголовному делу о мошенничестве в ОАО "Оборонсервис". 6 ноября президент России Владимир Путин отстранил министра обороны от должности. На его место бы назначен Сергей Шойгу, занимавший пост губернатора Подмосковья.