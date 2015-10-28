Варвара Караулова признала вину в попытке участия в ИГИЛ

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Подозреваемая в попытке участия в террористической организации студентка МГУ Варвара Караулова признала свою вину и начала сотрудничать со следствием, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, причиной ареста девушки стало то, что после возвращения из Турции она продолжила свои контакты с вербовавшими ее людьми.

Ранее m24.ru сообщало, что Лефортовский суд в среду арестовал Караулову по делу об участии в террористической организации. Она пробудет под стражей до 23 декабря.

Стоит отметить, что студентка сменила имя на Иванову Александру Павловну.

Адвокат Варвары Карауловой обжалует решение об аресте

Напомним, Караулова получила известность после своего исчезновения в конце мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия.

Позднее выяснилось, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную "Исламскому государству" территорию (деятельность организации запрещена в России). Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе.

Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы и вернули на родину.