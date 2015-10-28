Варвара Караулова признала вину в попытке участия в ИГИЛ

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Подозреваемая в попытке участия в террористической организации студентка МГУ Варвара Караулова признала свою вину и начала сотрудничать со следствием, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, причиной ареста девушки стало то, что после возвращения из Турции она продолжила свои контакты с вербовавшими ее людьми.
Ранее m24.ru сообщало, что Лефортовский суд в среду арестовал Караулову по делу об участии в террористической организации. Она пробудет под стражей до 23 декабря.
Стоит отметить, что студентка сменила имя на Иванову Александру Павловну.
Напомним, Караулова получила известность после своего исчезновения в конце мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия.
Позднее выяснилось, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную "Исламскому государству" территорию (деятельность организации запрещена в России). Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.
По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе.
Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы и вернули на родину.