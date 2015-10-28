Водителю Георгадзе предъявили обвинение в пособничестве убийству

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Водителю Амирана Георгадзе – Шоте Элизбарашвили предъявили обвинения в пособничестве в убийстве трех человек и незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
По данным следствия, 19 октября водитель привез Амирана Георгадзе к администрации Красногорского района и принес сумку с оружием в кабинет к замглавы района Юрию Караулову.
После совершения Георгадзе двойного убийства Элизбарашвили отвез предпринимателя к коттеджу в деревне Поздняково, куда также занес сумку с оружием для убийства партнера Георгадзе по строительному бизнесу Тристана Закаидзе.
Кроме того, водитель по просьбе Георгадзе снимал на камеру телефона ссору предпринимателя с Карауловым. В СК отмечают, что Элизбарашвили покинул своего начальника после того, как в деревне Тимошино Георгадзе расстрелял еще одного человека.
В отношении Элизбарашвили избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжается следствие.
Напомним, тело Амирана Георгадзе, подозреваемого в убийстве четырех человек в Красногорске, обнаружено в частном доме в подмосковном поселке Тимошкино.
Кроме того, в ходе обыска квартиры Георгадзе следователи обнаружили тело Тристана Закаидзе. По предварительным данным, 19 октября Георгадзе разбил окно, через которое и проник в помещение, после чего застрелился.