Россия и Египет договорились об обмене информацией о крушении лайнера А321

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Александр Бастрыкин и генпрокурор Египта Набиль Садек договорились об обмене информацией по делу о крушении российского лайнера А321, сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин, передает пресс-служба СК.

Кроме того, по итогам рабочей встречи председатель СК России и генпрокурор Египта договорились об активизации прямых контактов российских и египетских следователей и экспертов по этому делу.

Главы двух ведомств обсудили актуальные вопросы взаимодействия сторон по установлению причин октябрьской катастрофы в небе над Синаем и ход проводимых расследований.

В октябре прошлого года лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. Причиной авиакатастрофы стал теракт на борту самолета.

Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. После этого прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено.