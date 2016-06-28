Бывших топ-менеджеров Внешпромбанка обвинили в хищении более миллиарда рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сумма ущерба от растрат во Внешпромбанке превысила миллиард рублей. Соответствующие данные в настоящее время фигурируют в уголовном деле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах.

Под подозрением находятся ряд руководителей разного уровня, следователи проверяют все финансовые потоки.

В субботу сотрудники правоохранительных органов провели более 50 обысков у бывших сотрудников банка, которых заподозрили в выдаче невозвратных кредитов фирмам-"однодневкам".

Совладелец обанкротившегося Внешпромбанка и руководитель Федерации бобслея России Георгий Беджамов был заочно арестован Тверским судом Москвы еще в марте.

Беджамов обвиняется по статье "Мошенничество группой лиц в крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы объявили обвиняемого в мошенничестве совладельца Внешпромбанка в международный розыск. В конце 2015 года в СМИ появилась информация, что Беджамов покинул страну после банкротства Внешпромбанка.

В декабре прошлого года в банке была введена временная администрация на полгода. По данным на 1 января, Внешпромбанк занимал 40 место в банковской системе России. В январе 2016 года Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации.