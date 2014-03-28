Уголовные дела в отношении Полонского объединили в одно производство

Сергей Полонский. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный департамент МВД России объединил все уголовные дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского в одно производство. От действий бывшего владельца строительного холдинга "Миракс" пострадали более ста человек, сообщает пресс-служба министерства.

Таким образом, Полонского привлекли в качестве обвиняемого по двум делам, объединенным в одно производство.

Напомним, 20 марта против Полонского возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, бизнесмен похитил примерно 150 миллионов рублей средств участников долевого строительства жилого комплекса "Рублевская Ривьера".

Обвинение бизнесмену предъявили заочно, поскольку он находится в Камбодже.

Также Полонский проходил обвиняемым по делу о хищении средств граждан, вложивших деньги в строительство жилого комплекса "Кутузовская миля". Ущерб от его действий превысил 5,7 миллиардов рублей.

13 января Апелляционный суд при Генпрокуратуре Камбоджи принял решение о приостановке экстрадиции Полонского в Россию. Отказ объяснили тем, что камбоджийское правосудие трактует возбужденное против бизнесмена дело как гражданское, а не уголовное.