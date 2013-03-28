Форма поиска по сайту

28 марта 2013, 17:25

Происшествия

На правозащитника Льва Пономарева завели 3 административных дела

Лев Пономарев Фото: ИТАР-ТАСС

Московская прокуратура завела три дела об административном правонарушении в отношении Льва Пономарева за то, что он не предоставил документы о деятельности его общественных организаций. Известный правозащитник возглавляет фонд "В защиту прав заключенных", региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия" и общероссийское общественное движение "За права человека".

Ранее прокурор потребовал от Пономарева предоставить документы для проверки исполнения законодательства некоммерческими организациями. Правозащитнику был направлен соответствующий запрос, однако он отказал работникам прокуратуры в проведении проверки.

В свою очередь, прокуратура возбудила в отношении правозащитника три дела об административном правонарушении за невыполнение законных требований прокурора. Материалы направлены для рассмотрения по существу в мировой суд.

следствие правозащитники Лев Пономарев

