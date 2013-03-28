Правозащитника Льва Пономарева могут привлечь к ответственности

Фото: ИТАР-ТАСС

Правозащитник Лев Пономарев, деятельность которого попала под проверку некоммерческих организаций, сегодня, 28 марта, как стало известно M24.ru, должен явиться в прокуратуру Москвы для дачи объяснений.

По нашим данным, накануне, 25 марта, он официально, а именно в письменной форме, отказался предоставить проверяющим необходимые документы о деятельности организации "За права человека". Тем самым он совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей "Умышленное неисполнение требований прокурора" (ст.17.7 КоАП РФ). И возможно будет привлечен к ответственности.

В начале недели появилась информация о проведении проверок сразу в нескольких некоммерческих организациях. Сотрудники прокуратуры, налоговой инспекции и Минюста России в понедельник провели проверки в московском офисе международной правозащитной организации Amnesty International, а также в фонде "Общественный вердикт" и организациях "За права человека" и "Право ребенка".