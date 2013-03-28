Евгению Васильеву обвинили в хищении акций на сумму более 190 млн руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой предъявлено обвинение в хищении акций "31-го института спецстроительства" (ОАО "31 ГПИСС") на сумму более 190 миллионов рублей.

Следствием было установлено, что 31-й Государственный проектный институт специального строительства был продан по цене ниже рыночной почти на 300 миллионов рублей. Также был установлен факт хищения акций данного института.

Акции были приобретены двумя коммерческими организациями: 70 процентов акций института купила компания "ВитаПроджект", подконтрольная Васильевой, а 30 процентов - ОАО "Сосновоборэлектромонтаж", принадлежащее строительному холдингу "Титан-2". Совладельцами холдинга на тот момент были жена и дочь экс-заместителя Минобороны Григория Нагинского.

Владелец компании "ВитаПроджект" безвозмездно передал в собственность Минобороны все 70 процентов акций. Собственник остальной части также решил добровольно возвратить государству свои акции.

Напомним, в марте суд продлил Евгении Васильевой домашний арест до 23 мая. А в ноябре фигурантке громкого дела "Оборонсервиса" было официально предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Бывшую чиновницу Минобороны подозревают в причастности к хищениям имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей.