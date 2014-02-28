Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 10:50

Происшествия

Экс-сенатор и бывший владелец "Моего Банка" Глеб Фетисов задержан

Глеб Фетисов. Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи задержали бывшего сенатора и экс-владельца "Моего Банка" Глеба Фетисова, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, в декабре 212 года Глеб Фетисов продал "Мой Банк" ряду физлиц, представляющих интересы российских и иностранных инвесторов. Проблемы в банке появились еще до смены собственников, и регулятор уже давно вел за ним надзор.

28 января 2014 года кредитное учреждение перестало выдавать наличные. В банке при этом заверяли, что меры введены в связи со сменой структуры собственников, но 31 января ЦБ отозвал у него лицензию.

