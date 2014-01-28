Форма поиска по сайту

28 января 2014, 19:50

Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу Емельяненко

Российский боец Александр Емельяненко. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция 28 января утвердила в прокуратуре обвинительный акт по уголовному делу в отношении спортсмена Александра Емельяненко, сообщил начальник управления информации и общественных связей ведомства Андрей Галиакберов.

"После того, как обвиняемый получит один экземпляр данного акта, уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд", - цитирует "Интерфакс" слова Галиакберова.

Напомним, что 23 октября 2013 года боец устроил потасовку с одним из посетителей кафе на юге Москвы. 63-летний Василий Мысютин получил телесные повреждения и вынужден был обратиться за помощью к медикам.

После этого Емельяненко написал встречный иск. По его мнению, он сделал замечание шумной компании, но в ответ те начали кидаться в него стульями. 28 октября оппоненты выразили желание пойти на мировую. Однако это не стало основанием для прекращения уголовного преследования Емельяненко.

