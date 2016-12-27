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27 декабря 2016, 08:25

ЧП

Очевидец крушения Ту-154 рассказал о случившемся

Фото: ТАСС/Дмитрий Петроченко

Свидетель крушения Ту-154 в Черном море рассказал следователям о случившемся, передает "Коммерсантъ".

По словам очевидца – сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ – самолет, вылетевший из Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря, причем борт шел якобы с задранным вверх носом. Затем Ту задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и затонул.

Эксперты считают, что пилоты попытались слишком энергично поднять машину вверх, но вывели самолет на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению самолета.

Катастрофе в Сочи также могли способствовать и технические факторы: например, перегруженность самолета (пилот в разговоре с диспетчером называл машину "тяжелой"), нарушение центровки лайнера грузом, неправильная работа закрылков или внезапное падение тяги двигателей.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны. Опознание тел и генетическая экспертиза пройдут в столице.

Сюжет: Катастрофа Ту-154 в Черном море
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