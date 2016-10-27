Уголовное дело завели после ампутации руки из-за врачебной ошибки

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

ГСУ Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело после ампутации руки из-за ошибки врачей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших тяжкий вред здоровью".

Ранее в СМИ появилась информация, что житель области сломал руку на работе, но после операции она начала гнить, в результате чего ее пришлось ампутировать. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже поручила Росздравнадзору провести проверку по факту врачебной халатности.

Для установления всех обстоятельств произошедшего будет назначена судебно-медицинская экспертиза, также СК планирует допросить медперсонал и самого пострадавшего.