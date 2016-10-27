Форма поиска по сайту

27 октября 2016, 07:49

Следователи назвали три версии крушения вертолета Robinson в Забайкалье

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет озвучил три основные версии крушения вертолета Robinson R-44 в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве основных версий следствием рассматриваются неисправность авиационной техники, ошибка пилотирования и влияние погодных условий.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Вертолет Robinson R-44 пропал в Балейском районе Забайкальского края 23 октября. Утром 24 октября МЧС России обнаружило обломки вертолета в районе села Нижнее Гирюнино. Все находившиеся на борту вертолета погибли.

следствие Забайкалье крушения вертолетов чп

