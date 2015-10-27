Крис Кельми снова нарушил ПДД в центре столицы

Крис Кельми. Фото: ТАСС/Александра Краснова

Музыкант Крис Кельми в очередной раз нарушил правила дорожного движения, двигаясь по односторонней улице навстречу потоку машин, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя пресс-службы столичного главка МВД Андрея Галиакберова, инспектор ДПС остановил автомобиль, который двигался по улице с односторонним движением навстречу потоку автомобилей. За рулем машины оказался известный музыкант Крис Кельми. От медосвидетельствования певец отказался.

Были составлены протоколы по двум статьям КоАП "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением" и "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

24 октября Крис Кельми наехал на охранника спорткомплекса "Олимпийский", а затем отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Певец хотел выехать с платной стоянки, не оплатив машино-место.

Артист получил штраф и временно лишился машины: ее отправили на эвакуаторе. Кельми вызвали для опроса в подразделение ГИБДД УВД по Центральному округу столицы 27 октября.

Отмечается, что из-за повторного инцидента в отношении музыканта могут возбудить уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".