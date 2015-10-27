Сбегавшую к ИГ студентку вызвали на допрос

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову, которая летом пыталась пересечь турецко-сирийскую границу, вызвали на допрос к следователю по делу о вербовке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Карабанова, представляющего интересы семьи девушки.

"Ее пригласили для дачи показаний в качестве свидетеля в Следственный комитет по уголовному делу, которое возбуждено в отношении вербовщиков и, по моим данным, расследуется в Чечне", – сообщил Карабанов.

Для того, чтобы вызвать Караулову на допрос сотрудники правоохранительных органов приехали по месту жительства студентки.

Напомним, 19-летняя студентка второго курса философского факультета МГУ пропала 27 мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия. Позднее стало известно, что девушка находится в Турции. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина.

По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе. Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы.