Подмосковный полицейский покрывал нелегальную торговлю в электричках

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Сотрудника полиции обвиняют в том, что он покрывал незаконную торговле в электричках, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Основанием проверки послужило обращение в транспортную прокуратуру одного из полицейских.

Он сообщил о нарушениях со стороны своего руководства. Речь шла о командире взвода ППС линейного отдела полиции на станции Кусково линейного управления МВД на станции Москва-Курская.

Проверка и опрос сотрудников отдела подтвердили, что начальник покрывал торговцев в электричках. Он скрывал выявленные факты правонарушений.

Материалы проверки передали следствию. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Его расследование находится на контроле прокуратуры.