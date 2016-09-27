Глава ГУЭБиПК может покинуть свой пост из-за скандала с Захарченко

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал Андрей Курносенко может покинуть свой пост. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Это связано с найденными у сотрудника ведомства Дмитрия Захарченко восемью миллиардами рублей. По словам источника, Курносенко уже написал рапорт об увольнении. Вопрос об официальной отставке может решиться уже на этой неделе.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время продолжается служебная проверка в отношении руководства ГУЭБиПК. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.