27 сентября 2016, 10:53

Происшествия

Глава ГУЭБиПК может покинуть свой пост из-за скандала с Захарченко

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал Андрей Курносенко может покинуть свой пост. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Это связано с найденными у сотрудника ведомства Дмитрия Захарченко восемью миллиардами рублей. По словам источника, Курносенко уже написал рапорт об увольнении. Вопрос об официальной отставке может решиться уже на этой неделе.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время продолжается служебная проверка в отношении руководства ГУЭБиПК. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

9 сентября оперативники задержали исполняющего обязанности начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко.

По данным следствия, полицейский во время разработки дела о коррупционных связях генералитета СКР и криминального авторитета Захария Калашова предупредил подозреваемых офицеров Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглаву столичного главка СКР Дениса Никандрова об оперативных мероприятиях.

В квартире, которая принадлежит родственнице полковника, нашли 8,5 миллиарда рублей, деньги арестованы и помещены в хранилище Центробанка РФ.

После задержания Захарченко глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства. Полковнику предъявлено официальное обвинение по трем статьям: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование расследованию. Дело ведет Главное следственное управление СК по Москве.

Сюжет: Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко
