27 июля 2016, 19:54

Происшествия

Адвокатская палата отказалась лишить Сергея Жорина профессионального статуса

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы отказалась лишить Сергея Жорина статуса адвоката, сообщает ТАСС.

Комиссия не усмотрела нарушений кодекса адвокатской этики со стороны Жорина. Окончательное решение будет принято на заседании Адвокатской палаты Москвы.

По словам адвоката, исполнительный продюсер программы телеканала "Россия 1" "Вести. Дежурная часть" написал заявление в Министерство юстиции, обвинив его в нарушении адвокатской этики.

Разбирательство с лишением его статуса связано также с основателем сообщества стритрейсеров "Смотра.ру" Эриком Китуашвили известного как "Давидыч". Адвокат Сергей Жорин представляет его интересы. Кутуашвили обвиняется в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей.

В конце марта следователи столичной полиции просили лишить юриста статуса адвоката, ссылаясь на недобросовестное отношение к возложенным на него обязанностям. Юриста предупредили об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия без согласования следователя.

