На главу приюта "ЭКО-Вешняки" завели еще два дела

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следователи возбудили еще два уголовных дела в отношении главы приюта "Эко-Вешняки" Веры Петросьян, сообщает "Интерфакс".

Дела заведены по статьям "Жесткое обращение с животными" и "Незаконное предпринимательство". Ранее Петросян стала фигуранткой дела о мошенничестве.

В апреле этого года прокуратура начала проверку по факту гибели 41 кошки и собаки в приюте компании БАНО "Эко Вешняки". Основанием для вмешательства ведомства стало обращение граждан, обнаруживших на территории приюта массовые захоронения.

После этого случая всех животных из приюта забрали, а следователи завели уголовное дело по факту их гибели. Также возбуждены четыре административных дела в отношении приюта "Эко Вешняки" и руководителя организации Веры Петросьян. Их привлекают к ответственности по статьям "Нарушение правил карантина животных" и "Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном падеже животных".

После инцидента по всему городу начались проверки по качеству содержания в приютах бездомных питомцев. Только в мае прокуратура возбудила более 40 административных дел. Большое количество нарушений связано с несоблюдением санитарных, экологических норм, а также правил пожарной безопасности. Некоторые участки земли, принадлежащие приютам, не оформлены соответствующим образом. Кроме того, в отдельных организациях скрывались случаи гибели животных.