На экс-чиновника завели уголовное дело после скандала на Арбате

Новые подробности конфликта на Арбате

Против бывшего чиновника правительства Москвы Эраста Матаева возбудили уголовное дело, передает ТАСС. Дело расследуется по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", рассказал председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков.

Поводом для уголовного дела послужил скандал, который разгорелся 25 июня на пешеходной зоне на улице Арбат. Автомобиль BMW с номером АМР ехал по пешеходной зоне и расталкивал прохожих бампером. Одна из девушек начала снимать происходящее на камеру. В этот момент пассажир автомобиля вышел, разбил телефон девушки и начал ее избивать.

"Он несколько раз ударил девушку. Он ее сначала толкнул, потом ударил рукой по лицу, ногой ударил по попе, она не упала. Потом он схватил ее за волосы и еще несколько раз ударил и обзывал ее нецензурными словами", – рассказал один из очевидцев.

В воскресенье, 26 июня, все участники конфликта явились в отдел полиции для разбирательства. По словам Цветкова, Матаев занимает должность гендиректора частной компании "Соцэнергоплюс", а до декабря прошлого года был советником заместителя мэра Москвы, а также возглавлял ГКУ "Соцэнерго" при Департаменте здравоохранения правительства Москвы.

В отношении водителя машины возбуждено несколько административных протоколов. В частности, два протокола за неоплату штрафов, еще один за выезд на встречную полосу движения. Также его лишили водительских прав.