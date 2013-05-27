Активист ФАР обвиняется в наезде на полицейского

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении активиста Федерации автовладельцев России (ФАР) Вадима Коровина возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, 24 мая 2013 года около 6 часов вечера Коровин, двигаясь на своей Toyota Camry по Рублево-Успенскому шоссе в Одинцовском районе Московской области, не уступил дорогу машине Audi A6 сотрудников ЦСН МВД с включенными спецсигналами.

"Я пропустил машину ГИБДД, мы с ними разъехались, они были более лояльны, понимали что надо как-то разъезжаться. И затем вышел инспектор из машины ГИБДД, которую я пропустил, и попытался начать регулировать движение. Он изначально планировал подвохи на дороге и... был готов осадить наглеца, который не уступает дорогу. И он сымитировал наезд", - рассказал Коровин в эфире радиостанции Москва FM.

Коровин не остановился по требованию инспектора ДПС и совершил на него наезд, нанеся травму передним бампером и колесом машины. Подозреваемый был задержан другими сотрудниками полиции.

Следствие обращается ко всем автолюбителям, которые проезжали в это время по трассе и чьи видеорегистраторы могли запечатлеть этот инцидент, с просьбой передать запись для расследования дела.