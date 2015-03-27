Диспетчеры не виноваты в авиакатастрофе самолета Качиньского – СК

Фото: ТАСС/Ольга Лисинова

Следственный комитет России отверг обвинения Варшавы в адрес российских авиадиспетчеров. Польша требовала привлечь к ответственности специалистов, работавших в день крушения самолета президента Леха Качиньского, сообщает "Интерфакс".

"Мы продолжаем расследование уголовного дела, возбужденного по факту этой катастрофы. Пока никаких нарушений в действиях группы руководства полетами выявлено не было", - заявил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Он подчеркнул, что авиадиспетчеры действовали в соответствии с инструкциями и международными нормами.

По словам Маркина, диспетчеры предупреждали пилотов самолета о том, что те приблизились к земле на опасное расстояние, но "эти предупреждения были полностью проигнорированы экипажем".

Напомним, крушение президентского Ту-154М произошло под Смоленском 10 апреля 2010 года. На борту находился президент Польши Лех Качиньский с женой, почти все высшее военное командование, известные политики, общественные и религиозные деятели. Они направлялись на траурные мероприятия по случаю семидесятой годовщины расстрела польских офицеров в катынском лесу. Все 96 человек, находившихся на борту, погибли. По официальной версии, причиной трагедии стала ошибка экипажа.